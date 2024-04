(Di lunedì 29 aprile 2024) Per circa due ore laA diè stata sospesa tra le fermate, con notevoli disagi per lavoratori e passeggeri costretti ai bus

Roma , 29 apr. (Adnkronos) - Il servizio della linea A della metro politana è momentaneamente sospeso e sostituito da bus nel tratto fra Termini e Battistini a Roma . Lo fa sapere Atac spiegando che i tecnici dell'azienda sono sul posto per verifiche sugli impianti di alimentazione al fine di ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Il servizio della linea A della metro politana è momentaneamente sospeso e sostituito da bus nel tratto fra Termini e Battistini a Roma . Lo fa sapere Atac spiegando che i tecnici dell'azienda sono sul posto per verifiche sugli impianti di alimentazione al fine di ripristinare le ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Il servizio della linea A della metro politana è momentaneamente sospeso e sostituito da bus nel tratto fra Termini e Battistini a Roma . Lo fa sapere Atac spiegando che i tecnici dell'azienda sono sul posto per verifiche sugli impianti di alimentazione al fine di ripristinare le ... Continua a leggere>>

metro A chiusa tra Battistini-Termini a roma per un guasto, stop di due ore: Atac attiva bus sostitutivi - Per circa due ore la metro A di roma è stata sospesa tra le fermate Battistini e Termini, con notevoli disagi per lavoratori e passeggeri costretti ad accaparrarsi un posto sui bus sostitutivi ...

Continua a leggere>>

Concerto 1 Maggio roma 2024, scaletta - L’edizione 2024 si tiene al Circo Massimo che, con la sua suggestiva cornice storica, fornirà un palcoscenico spettacolare ...

Continua a leggere>>

EDICOLA EMIGRAZIONE / DANZA, A PARIGI SUCCESSO PER L’OPERA DI roma - roma, 29 apr – “Se non fosse per i tanti chignon di giovani ... I botteghini del grande Palais de Congrès, il transatlantico da quasi tremila posti a tre fermate di metro ... (© 9Colonne - citare la ...

Continua a leggere>>