Paghe anche di 0,97 euro l’ora Caporalato in agricoltura tra Livorno e Grosseto - dieci arresti

(Di lunedì 29 aprile 2024) Piombino (), 29 aprile 2024 – Operazione dei carabinieri del comando diin corso contro ilin. I militari stanno eseguendo una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 persone gravemente indiziate, a vario titolo e in concorso tra loro, del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di 67 extracomunitari ospitati nel Cas di Piombino, impiegati per la raccolta di ortaggi e olive e per la pulizia di vigneti nelle province di. Tutte di nazionalità pakistana le persone arrestate, loro connazionali e bengalesi gli stranieri che sarebbero stati sfruttati. L'indagine, coordinata dalla procura livornese e condotta dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di Piombino con il ...

