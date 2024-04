Lopetegui spacca il Milan | tifosi - società e Ibrahimovic

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 29 aprile 2024)divide il: ivogliono Conte, mentre la dirigenza valuta lo spagnolo, attesa Cardinale Idel, sui social e nella vita reale, hanno già dato la loro sentenza: non vogliono Julen. Adesso l’hashtag più in voga è diventato #Nopetegui. Lo spagnolo è stato individuato dalla dirigenza, non è ancora la