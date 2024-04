Jolo pareggia e dice addio alla promozione Montemurlo e Comeana - i playoff sono vicini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Cii primi verdetti e c’è anche qualche sorpresa. E’ il punto sulla penultima giornata dei campionati di prima e seconda categoria, andata in archivio ieri. Dal retrogusto amaro per loimpegnato nel girone C di prima categoria: i ragazzi di Diodato nonriusciti ad andare oltre il pari a reti bianche contro il Barberino Tavarnelle e hanno così dettodiretta. Niente è però ancora perduto: l’obiettivo diventa adesso quello di dare il massimo quando inizieranno i. Il 2-0 che il CSL Prato Social Club ha rifilatoSancascianese (Spezzano, Cristiani) permettebanda Rondelli di tornare invece al di sopra della linea di galleggiamento, anche se niente è ancora deciso. E sempre in chiave ...