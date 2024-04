Quali visite bisogna fare dopo aver scoperto di essere incinta?

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 29 aprile 2024) Buongiorno dottore. Sono appena entrata nell’ottava settimana! Ho già fatto i primi test del sangue, urine e anche anche una prima ecografia. La mia domanda è: e adesso? Non mi sono trovata tanto bene con il medico che mi ha fatto l’ecografia e il mio medico generalista non si vuole sbilanciare più di tanto nel dirmi come procedere! È meglio andare da un’ostetrica o da un/a ginecologo/a? È meglio andare in un posto privato, oppure anche i consultori vanno più che bene? Come faccio a capire dove si va da adesso? Ho bisogno di sapere dove chiamare, chi contattare! Grazie mille. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.