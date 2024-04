Amplifon cresce ancora negli Usa - acquisite due aziende

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024)ha completato l'acquisizione di Hearing Instruments e Precision Hearing Aid, duedi proprietà di uno dei principali franchisee di Miracle-Ear a cui fanno capo circa 35 negoziStati Uniti, il più grande mercato al mondo nel settore della cura dell'udito. I negozi acquisiti sono localizzati in Pennsylvania, generano un fatturato annuo di circa 20 milioni di dollari e impiegano circa 80 dipendenti. Miracle-Ear è il marchio attraverso il qualeopera nel mercato retail degli Stati Uniti, tramite negozi diretti e in franchising. La combinazione del gruppo acquisito con l'attuale rete diretta di Miracle-Ear permetterà addi fare leva su una maggiore scala, creando "nuove opportunità per perseguire l'eccellenza e l'innovazione nel servizio fornito ai propri clienti, a ...