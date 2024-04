La prima sfida del governo è una montagna da scalare | la riforma fiscale

(Di lunedì 29 aprile 2024) Lontano dai toni e dai suoni della campagna elettorale europea, resta sullo sfondo – come unaoggettiva per tutti, unada– la questione, in una parola le tasse. Viviamo in un paese in cui è sufficiente disporre di un reddito superiore ai 50mila euro annui per vedersi applicata un'aliquota Irpef del 43%: roba da esproprio, da Unione Sovietica. Eppure sembriamo tutti rassegnati a una realtà ineluttabile e immodificabile. E non sto qui a citare ciò che grava sulle imprese, schiacciate da un total tax rate (cioè dal mucchio finale di imposizionee contributiva) letteralmente soverchiante. (...)Clicca qui, registrati gratuitamente a Liberoquotidiano.it e leggi l'analisi integrale di Daniele Capezzone

