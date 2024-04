Canaletto chiude in bellezza - il derby è suo Amarezza Cadimare | arriva la retrocessione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024)3 DON BOSCO SPEZIA 1: Mazzini, Ferri, Vanni, Piazza, Gambino, Campagni (64’ Saloni), Natale (66’ Galloro), Paparcone (80’ Rossi), Pedaci, Marte Rosario, Bouhrame (72’ Pisacane). All. Plicanti DON BOSCO SPEZIA: Greci, Cuccolo, Antonelli, Adami (55’ Romanelli), Boggio, Mazzantini (79’ Morettini), Napoletano (79’ Falli), Campagni, Di Muri (82’ Ferretti), Santunione, Pesare (79’ Vargas). All. Bastianelli. Arbitro: Minniti di Genova Reti: 11’ Pedaci, 40’ Napoletano, 75’ (rig.) Marte Rosario, 82’ Ferri. LA SPEZIA – Ilbene la stagione caratterizzata soprattutto da un grande girone di ritorno. Ilspezzino si scalda presto per gli ospiti pericolosi al 3’ con Napoletano che taglia un cross invitante ma Mazzini neutralizza. Ma la risposta del ...