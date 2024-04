Caporalato - migranti sfruttati nelle vigne 10 ore al giorn - senza pause e a meno di un euro all’ora | dieci arresti a Piombino

(Di lunedì 29 aprile 2024)persone sono state arrestate perché indiziate di sfruttamento del lavoro di 67 extracomunitari impiegati per la raccolta di ortaggi e olive e per la pulizia ditiprovince di Livorno e Grosseto. È accaduto nel Cas di. Le misure cautelari, predisposte dai carabinieri di Livorno, hanno interessato persone di nazionalità pakistana che sfruttavano loro connazionali e bengalesi. L’indagine, denominata “Piedi Scalzi” è stata coordinata dalla procura livornese e condotta dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri dicon il supporto dell’Ispettorato del lavoro di Livorno. L’operazione ha consentito di ricostruire “l’illecito utilizzo di manodopera posto in essere da 6 titolari di ditte individuali operanti nel settore agricolo, i quali, avvalendosi ...

