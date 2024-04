Ecco perché Whatsapp è diventato verde su IPhone - tutto sul nuovo update

In molti si stanno stupendo del nuovo aspetto di WhatsApp verde su iPhone nelle ultime ore. In effetti, l’applicazione mobile del servizio di messaggistica mostra un design completamente nuovo con un cambio di rotta: tanti elementi interni come le notifiche e i pulsanti non sono più blu ma, al ... Continua a leggere>>

Il Giro di Primavera incorona l'enfant du pays, Filippo Cettolin - Nello sprint a ranghi ristretti ha avuto ragione degli avversari con una progressione di rara potenza e ha preceduto nettamente sulla linea del traguardo Elia Andreaus (Team Giorgi) e Enea Sambinello ...

whatsapp, il nuovo elenco PREFERITI per i contatti più assidui - Riuscire a superare whatsapp non è più facile come qualcuno credeva. I grandi sostenitori di Telegram pensavano che l’applicazione colorata di azzurro potesse superare quella colorata di verde nei ...

Via Montesanto, discarica abusiva in mezzo al verde - Gli svuotacantine sono sempre in azione. Ricordiamo che, se individuati, a pagare sarebbero anche i committenti anche qualora agissero in buona fede ...

