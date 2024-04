Male dentro La scuola come epicentro dell’inquietudine tra crisi di panico e ansia da competizione

Anche la figlia maggiore della famiglia Barreca, che oggi ha 17 anni e che è in carcere minorile, avrebbe dovuto morire nella Strage familiare di Altavilla Milicia (Palermo), dopo... Continua a leggere>>

accovacciato dentro un’auto incidentata parcheggiata all’esterno di un’autocarrozzeria e praticamente nudo . Così è stato ri Trovato il corpo di un uomo di 49 anni di origini tunisine ma residente da tempo in Italia. Il ritrovamento è avvenuto in una strada della prima periferia di Parma, a poca ... Continua a leggere>>

"È come se fossimo un Grande Fratello nella casa di questa famiglia di nazisti": intervista al regista Jonathan Glazer, che porta sul grande schermo il libro di Martin Amis La zona d'interesse (The Zone of Interest). La zona d'interesse, dopo aver conquistato il Grand Prix Speciale della Giuria al ...

Continua a leggere>>