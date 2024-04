Con l’Italia o contro l’Italia

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 29 aprile 2024) Roma, 29 apr – Il cartellone pubblicitario sull’indi stasera è abbastanza inequivocabile, rappresentante l’Europa come un uomo che si regge sulle stampelle e con una gamba malata visualizzata come. Maastricht, tra passato, presente e futuro, continua a mostrare il proprio volto. Senza che nessuno dica granché a riguardo. Magari distratto dalla gioia infinita del vincolo esterno o da suggestioni mitologiche ma poco attinenti con la storia prolungata di questo vecchio e malandato continente. La gamba è zoppa solo per chi non vede la realtà L’Europa è un uomo sofferente che cammina con le stampelle e la gamba malata è lo stivale italiano. Oltre all’insulto palese, l’ennesimo e forse ancora più estremo dei precedenti, la realtà degli ultimi quarant’anni smentisce agilmente una narrazione così imbarazzante. Potremmo dire ...