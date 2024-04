Valentino Rossi verso Bagnaia | Sarò in debito con te per tutta la vita Riferimento a Marc Marquez?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 aprile 2024)si è goduto un grande spettacolo ieri a Jerez de la Frontera (Spagna), sede del quarto appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito dedicato alla memoria di Angel Nieto, Francescosi è preso una bella rivincita. Dopo non aver ottenuto risultati esaltati e reduce dalla caduta nella Sprint Race in Spagna, Pecco aveva voglia di far vedere a tutti che il n.1 della categoria è sempre lui. L’ha fatto il centauro piemontese, mettendo in mostra sorpassi da urlo, un grande ritmo e una strenua resistenza nei confronti di un arrembante, che nell’ultima parte della gara era riuscito a rientrare suin fuga, tentando il sorpasso nel terzo settore della pista a cinque giri dalla conclusione. In quel caso,ha fatto capire ...