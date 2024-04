Gaza - proteste pro Palestina nei campus american - 275 arresti nel fine settima -a, i manifestanti | Biden uccide bambini - VIDEO

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ancoracontro la guerra diall'interno delle universitàe. La polizia ha arrestato circa 275 persone proin quattrodurante ilna. L'ondata di manifestazioni è iniziata alla Columbia University di New York, ma si è diffusa rapidamente in tutto il Pa

Proseguono le proteste nelle università Usa contro la guerra a gaza: tafferugli all’Ucla - Roma, 29 apr. (askanews) – Le proteste nelle università statunitensi non hanno mostrato segni di rallentamento durante il fine settimana, con ulteriori arresti nei campus di tutto il paese e tafferugl ...

Continua a leggere>>

Acquista da 0.7€/sett - Israele è pronto ad entrare a Rafah. L'allarme è dal presidente dell'Anp Abu Mazen: «Solo gli Usa possono ancora impedirlo». Ma l'esercito attende il via libera del governo che dipende da almeno due f ...

Continua a leggere>>

Guerra in Medio Oriente, una delegazione di Hamas in Egitto per discutere la tregua. Blinken a Riad per promuovere il cessate il fuoco - Israele è pronto ad entrare a Rafah. L'allarme è dal presidente dell'Anp Abu Mazen: «Solo gli Usa possono ancora impedirlo». Ma l'esercito attende il via libera del governo che dipende da almeno due f ...

Continua a leggere>>