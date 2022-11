(Di sabato 5 novembre 2022), 05 novembre 2022 "Ogni ucraino ora lotta per la pace, ancora di più della vittoria, ma per noi la vera vittoria è la salvaguardia delle vite umane. Spero che la pace arrivi presto nel nostro ...

Affaritaliani.it

È quanto affermaCheshire, rappresentante del movimento pacifisti in Ucraina, in un videoinviato dagli schermi del maxischermo di piazza San Giovanni a Roma. CollettivaUnall'Italia perché un popolo così vasto e plurale trovi una rappresentanza politica'. ... È l'appello di, rappresentante del movimento pacifisti in Ucraina trasmesso attraverso un ... Il messaggio di Katia Cheshire, pacifista ucraina, alla manifestazione in piazza San Giovanni a Roma