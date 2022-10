luigino di maio si dimette da segretario nazionale di impegno civico dopo il flop alle elezioni...

ilGiornale.it

Da www.tgcom24.mediaset.it luigi dipresentazione impegno civico Luigi Disi è dimesso dal ruolo di segretario nazionale di Impegno civico. Le dimissioni dell'ex ministro degli Esteri, riferisce l'agenzia Adnkronos, sono già state ...- Luigi Dinon smette mai di stupire: prima si costruisce un partitello personale per cercare di tornare in Parlamento, poi ora che non c'è riuscito abbandona la barca tipo Schettino.si ... Di Maio molla se stesso, goduria per Meloni e gli Usa: quindi, oggi... Quindi, oggi...: il giuramento di Giorgia Meloni, la guerra in Ucraina e le truppe Usa in Romania - Io tutta questa polemica su Daniela Santanché non la capisco. E vi spiego perché. Lei sarà anche imp ...Luigi Di Maio da astro nascente è diventato in fretta astro morente, avendo abbandonato il Movimento 5 stelle per fondare un suo partitino di cui nessuno ricorda il nome essendo questo defunto nella c ...