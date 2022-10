WWE | Possibili grossi piani per Sami Zayn | potrebbe arrivare a sfidare Roman Reigns

(Di lunedì 17 ottobre 2022)si sta ritagliando uno spazio sempre più importante all’interno delle dinamiche della Bloodline. Possiamo dire cheè riuscito a dare ulteriore slancio alla stable con una storyline che può portare a diversifuturi scenari. Ultimamente il gruppo non è più così coeso come lascia intendere. La nomina dia “Honorary Uce” ha lasciato scontento Jey Uso e proprio quest’ultimo sta manifestando segni di insofferenza, lui che per primo si era unito al “Tribal Chief”. Non è chiaro che piega prenderà la storyline, maavere un ruolo di primissimo piano.vs? Secondo quanto riferito da Dave Meltzer durante Wrestling Observer Radio,...

... avrebbe pagato più di 12 milioni di dollari, negli ultimi 16 anni, per evitareaccuse di ... avrebbe versato somme di denaro a quattro donne, tutte precedentemente affiliate alla, per ...... gli abiti extralarge gessati, le scarpe lucide , McMahon è al momento ancora al comando ma è evidente che la sua posizione scricchiola clamorosamente: conconseguenze negative per la...