Roma-Betis 1-2 | analisi tattica e considerazioni

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Dopo lo scempio in Piazza del Popolo nel prepartita, a causa di incivili, ilfa danni (sportivi) anche all'”Olimpico”, battendo laper 2-1. La squadra allenata da Pellegrini fa così bottino pieno in questa prima metà della fase a gironi di Europa League, rinsaldando il proprio primato solitario. Si complica e di parecchio, invece, il percorso degli uomini di Mourinho, relegati a battagliare col Ludogorets per accaparrarsi un posto agli ottavi. I giallorossi soccombono dopo una partita estenuante e non semplice, cedendo, anche moralmente, nei minuti finali. Andiamo allora a svelare le carte vincenti delper avere la meglio su questaattraverso la nostra. Prima, però, diamo una rapida occhiata alle formazioni iniziali. Il tecnico portoghese si ...

I tifosi delSiviglia, in magliette bianco - verdi a strisce, bicchieroni e bottiglie di ... inscenando balli e canti propiziatori prima della partita contro laall'Olimpico. La polizia, ......girone di Europa League dellasi è ora messo in una posizione scomoda. All'Olimpico è infatti arrivata la seconda sconfitta in tre partite, con il ko per 2 - 1 contro gli spagnoli del Real...Pesantissima sconfitta interna della Roma contro il Betis Siviglia, ormai lanciato verso la prima posizione del girone e verso la qualificazione alla seconda fase in una gara che vede i giallorossi ...La contraddizione è che noi abbiamo avuto le migliori palle gol. Tra due giorni abbiamo un’altra partita in campionato, poi penseremo di nuovo al Betis. Siamo in una situazione in cui pensare di ...