Ultime Notizie – Ucraina-Russia | Lyman città strategica | ecco perché

La conquista di Lyman da parte delle forze di Kiev rappresenterebbe un duro colpo nei confronti di Mosca. La città nella regione di Donetsk, infatti, è di importanza strategica per la Russia. Dalla fine di maggio, le truppe russe l'hanno trasformata in un importante centro logistico per il dispiegamento di truppe e approvvigionamento di munizioni. Lyman è anche un importante centro ferroviario, che collega le regioni di Donetsk, Luhansk e Kharkiv nell'est e nel nord-est dell'Ucraina. Ben 5.000 soldati russi sono stati schierati a Lyman e la sua riconquista da parte dell'Ucraina sarebbe una delle peggiori sconfitte militari della Russia dall'inizio della sua invasione il 24 febbraio. Consentirebbe, infatti, alle truppe ucraine di ...

