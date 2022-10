Pregliasco farnetica | “Mascherine? Nuova normalità | ce la siamo guadagnati”

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 1 ottobre 2022) Intervistato da Leggo.it, l’immancabile Fabriziodice la sua sulla fine dell’obbligo dellequasi ovunque: “In questa fase epidemiologica può andare bene. Cimaggiore libertà anche grazie al lockdown e alle altre misure adottate. D’altronde, bastava prendere treni e bus per vedere quanti fossero insofferenti alla mascherina. In ogni caso, bisogna tenere presente che, in base ai dati dello sviluppo della malattia, potrà anche essere reintrodotta.” Quindi, a parere di questo impareggiabile iettatore virale, ci saremmoil diritto a girare senza maschera (diritto che è stabilito dalla nostra Costituzione e che una legge varata durante gli anni del terrorismo ne vieta recisamente l’uso nei luoghi pubblici) in virtù delle demenziali misure, le più rigide ...