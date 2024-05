La squadra RAI per il Giro d’Italia | torna Cassani - cosa faranno Giada Borgato e Garzelli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024) La Rai trasmetterà in diretta tv tutte le tappe del2024 e terrà compagnia ai tanti appassionati di ciclismo con diversi approfondimenti prima e dopo le varie frazioni che andranno in scena da sabato 4 maggio a domenica 26 maggio. La giornata inizierà conMattina su RaiSportHD: 45 minuti prima della partenza della tappa andrà in onda questa trasmissione condotta da Tommaso Mecarozzi, con ospiti fissi Stefanoe Beppe Conti, mentre Ettore Giovannelli e Umberto Martini raccoglieranno le voci dei protagonisti. A seguire, sempre su RaiSportHD, verranno raccontati i primi chilometri della tappa: la rinominata “prima diretta” avrà la prima voce del giornalista Andrea De Luca e il commento tecnico di Alessandro Petacchi. Soltanto alle ore 14.00 si passerà su Rai 2 per vivere la fase calda delle ...