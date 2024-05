Olimpiadi 2026 - il direttore Cio | Nessuna deroga per la pista da bob Se non è pronta a marzo le gare non saranno a Cortina

(Di sabato 4 maggio 2024)d’Ampezzo (Belluno), 4 maggio 2024 – “oltre2025 per lada bob a”. Sono le parole delesecutivo delle, Christophe Dubi, ildel Cio che supervisiona la gestione di tutti gli aspetti dei Giochi dalla fase di candidatura sino alla fine delle competizioni. La scadenza del 152025 IlDubi: “Lavori iniziati con estremo ritardo” “Non cipiù deroghe” L’opzione Sankt Moritz Il sopralluogo del ministro Abodi “Accelerazione per recuperare il tempo” La scadenza del 152025 Christophe Dubi è stato intervistato ieri dalla radiotelevisione svizzera Rsi ...

