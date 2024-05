Roma | contromano su via Turati - denunciato 20enne

(Di sabato 4 maggio 2024) CRONACA DI– Fermato per un controllo in via Filippo, nel quartiere Esquilino a, tenta la fuga a bordo del suo scooter. E’ accaduto la scorsa notte quando i carabinieri hanno notato il giovane contno in via. I militari hanno cosi’ intimato l’alt al conducente che in un primo momento ha accennato a fermarsi per poi riprendere la marcia repentinamente. Nel tentativo di fermarlo, un militare e’ caduto a terra unitamente al giovane che, dopo aver riprovato a fuggire, e’ stato bloccato. E’ stato identificato in unno risultato alla guida senza patente, reiterata nel biennio, che e’ stato. Il giovane e’ stato anche segnalato alla locale Prefettura perche’ trovato in possesso di alcune dosi di hashish.

