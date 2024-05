INTERVISTA – Francesco Passaro | Top 100? Forse non ero pronto - ma tornerò con perseveranza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 4 maggio 2024) Dal Foro Italico, Lorenzo Ercoli “Tornare al Foro Italico è sempre un’emozione. Nell’ultimo periodo non sto giocando benissimo, a volte tendo ad essere negativo, ma è un onore poter essere qui”. Dopo aver affrontato il main draw degli Internazionali BNL d’Italia nelle ultime due stagioni,nel 2024 dovrà passare dalle qualificazioni per ritagliarsi un posto nel tabellone principale. Lo scorso anno il giovane classe 2001 si arrese in tre set ad Albert Ramos Vinolas (4-6 6-1 6-4), pochi mesi prima era stato a una vittoria dalla Tope sembrava tutto indirizzato per il meglio. Poi una serie di problemi alle caviglie e il confronto con nuove aspettative hanno rallentato il perugino, che torna a Roma da numero 238 del mondo e con wild card nel tabellone cadetto. “Nell’ultimo anno ho avuto tre distorsioni alla caviglia, ...