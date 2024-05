Libertà di stampa - l’Italia arretra? Saliremo sul Colle di Capalbio col comandante Giannini

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 4 maggio 2024) Zuppa di Porro. Vorrei partire dal David: niente non ce la possono fare se non sono immigrati, patriarcati o riondino nonce la fanno. Alla statale di Milano un pasticcio che non la dice giusta. E Rep parla didiche mancherebbe in Italia secondo il rapporto i quegli indipendentoni di Rsf, basta leggere su Rep, appunto, l’intervista del suo reponsabile. Pazzesco. Gli infiltrati nelle università americane by Foglio. Macron e le sue voglie di attacco non piacciono. Roba elettorale dice Sallusti. Occupazione ai massimi. Barebra e l’analisi seria sul Btp valore. #rassegna4maggio24 L'articolo proviene da Nicola Porro.