Ecco l’enorme studio che rivela gli effetti avversi dei vaccini

(Di sabato 4 maggio 2024) Antonio Cassone è un infettivologo che insegna in alcune università italiane, oltre ad innumerevoli altri incarichi di un certo livello nel campo sanitario, il quale ha scritto un libro in favore deiprecedente al pasticciaccio brutto di quelli sperimentali contro il Covid-19. Emulando in qualche modo Galileo Galilei con il suo celeberrimo Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, con il suo più modesto Dialogo suiè probabile che egli intendesse equiparare i malefici no-vax agli oscurantisti del XVII secolo, feroci assertori della teoria geocentrica a cui si rivolgeva il grande scienziato pisano. Sta di fatto che, in un lungo articolo pubblicato sulle pagine online di Repubblica, Cassone, commentando un corposointernazionale suglidi tre ...

Secondo il dottor Francesco Oliviero si tratterebbe di una vera e propria «bomba atomica dall’ Istat », sono le “sconvolgenti rivelazioni” che il personaggio – apprezzato negli ambienti No vax -, elenca in una clip condivisa su Facebook. Si tratta di dati provenienti dall’Istituto italiano di ... Continua a leggere>>

Stefano Montanari è noto per le sue affermazioni controverse sui vaccini Covid e sul nuovo Coronavirus, molto apprezzate negli ambienti No vax. Circola un video di una intervista in cui Montanari parla del fantomatico ossido di grafene nei vaccini , dando a chi li produce la «licenza di uccidere» ... Continua a leggere>>

Il vaccino contro morbillo e rosolia potrebbe essere somministrato tramite un semplice cerotto , dotato di minuscoli aghi che penetrano nella pelle in modo indolore. A documentare l’efficacia e la sicurezza di questo nuovo approccio uno studio, pubblicato sulla rivista The Lancet condotto dagli ... Continua a leggere>>

Astrazeneca ritira il vaccino anti-Covid in Europa: "Non c'è più domanda". Ma la motivazione non convince - AstraZeneca ritira l'autorizzazione del vaccino in Ue. A confermalo è la stessa azienda anglo-svedese:"Considerata la quantità di vaccini disponibili ed efficaci per le nuove varianti di Covid-19, ... Continua a leggere>>

Astrazeneca ritira l'autorizzazione del vaccino in Ue: ecco il motivo - La conferma dell’azienda anglo-svedese: il farmaco non è stato prodotto né distribuito nel Vecchio Continente Stop all'autorizzazione al vaccino anti-Covid in Europa: la conferma è arrivata direttamen ... Continua a leggere>>

Astrazeneca ritira in Europa l’autorizzazione al vaccino anti-Covid. ecco perché - «Considerata la quantità di vaccini disponibili ed efficaci per le nuove varianti, Vaxzevria non è più stato prodotto né distribuito e non si prevede una futura domanda». Così Astrazeneca annuncia il ... Continua a leggere>>