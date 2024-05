Delfes Avellino - playoff al via | Siamo carichi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Questa mattina il presidente Giuseppe Lombardi, il giemme Antonello Nevola ed il coach Alessandro Crotti hanno presentato la serietra– Rucker San Vendemiano. Domani l'esordio in gara 1 per la formazione irpina di scena in esterna. "E' stato fin qui un bilancio soddisfacente,per questa seconda fase – ha dichiarato Lombardi – abbiamo raggiunto un primo obiettivo e ci prepariamo ad affrontare questa serie con grande determinazione e con la voglia di continuare a costruire il nostro percorso" Il presidente del club biancoverde invita il pubblico a seguire il club nel prossimo appuntamento casalingo previsto per venerdì 10 maggio alle 20.30. "Stiamo mettendo in piedi tante iniziative, aideve essere data la giusta ...