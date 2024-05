Investita da un’auto Finisce in ospedale con un trauma e alcune ferite

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) Empoli (Firenze), 4 maggio – Una donna di 61 anni è rimasta ferita a seguito di un impatto con. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30 in prossimità dell’incrocio tra via Roma e piazza Don Minzoni. La donna stava probabilmente attraversando la strada mentre sopraggiungeva l’autovettura. Il conducente non è riuscito ad evitare l’impatto. La dinamica è al vaglio della polizia municipale dell’Unione dei Comuni che è giunta sul posto insieme all’automedica e ad un’ambulanza. I soccorritori hanno preso in carico la donna ferita che è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli. Il conducente della vettura non ha riportato conseguenze.