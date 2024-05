Omicidio-suicidio a Palermo | tragedia familiare scuote il centro città

(Di sabato 4 maggio 2024) Questa mattina, un tragico evento ha sconvolto il tranquillodi, dove unha visto la morte di un uomo e una donna, marito e moglie, nei loro appartamenti in via Notarbartolo 49. Le vittime sono state identificate come Laura Lupo e Piero Delia, rispettivamente di 58 e 62 anni. Laura Lupo, ispettrice della polizia municipale, e suo marito Piero Delia, commercialista e dipendente della Bnl, sono stati trovati senza vita dalla loro figlia. Preoccupata per non aver avuto notizie per diverse ore, la ragazza ha allertato i vigili del fuoco che, una volta entrati nell’appartamento, hanno scoperto la scena del dramma. Il corpo di Laura Lupo è stato trovato a terra con una pistola in mano, indicando un possibiledopo l’del coniuge, il cui ...

(Adnkronos) – Omicidio-suicidio in un appartamento nel centro di Palermo . Una coppia è stata trovata senza vita . Sul posto ci sono i carabinieri che indagano. A dare l'allarme è stato, come apprende l'Adnkronos, un familiare che non riusciva a contattare i congiunti. La donna trovata morta con il ... Continua a leggere>>

A dare l'allarme è stato, come apprende l'Adnkronos, un familiare che non riusciva a contattare i congiunti. Secondo una prima ipotesi investigativa sembra che a sparare per prima sia stata la donna, una vigilessa, che poi si sarebbe tolta la vita Omicidio-suicidio in un appartamento nel centro di ... Continua a leggere>>

Omicidio - suicidio a palermo. Marito e moglie trovati morti in casa - Marito e moglie sono stati trovati morti nel loro appartamento in via Notarbartolo a palermo. Continua a leggere>>

Spara a marito e si suicida a palermo - Marito e moglie sono stati trovati morti, uccisi con colpi di pistola, nel loro appartamento in via Notarbartolo a palermo. Si tratterebbe di un omicidio- suicidio. (ANSA) ... Continua a leggere>>

palermo, marito e moglie trovati morti in casa: lei era una vigilessa, gli ha sparato con la pistola d'ordinanza e si è tolta la vita - omicidio-suicidio in un appartamento nel centro di palermo, in via Notarbartolo, dove marito e moglie sono stati trovati senza vita in casa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che ... Continua a leggere>>