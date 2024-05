Incidente tra due auto a Nova Milanese - feriti sei ragazzi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 4 maggio 2024)(Monza), 5 maggio 2024 – Sei ventenni: è il bilancio dell’avvenuto nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 maggio , in via Giuseppe Garibaldi, a. Lo schianto, pochi minuti prima delle 3, ha coinvolto due, a bordo delle quali viaggiavano cinque(due di 20 anni e tre 21enni) e una giovane di 18 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Areu (Agenzia regionale per l’emergenza urgenza) con tre ambulanze e un’medica: quattro giovani sono stati trasportati in ospedale: due in codice verde, rispettivamente all'ospedale di Desio e al San Gerardo, e due, in condizioni più critiche, ancora al San Gerardo. Nessuno di loro, comunque, sarebbe in pericolo di vita. ...