Malore in fabbrica - operaio muore d’infarto alla Stellantis Europe di Atessa

malore in fabbrica, muore lavoratore in Abruzzo - Un uomo di Lanciano è morto la notte scorsa al reparto montaggio dello stabilimento Stellantis Europe di Atessa, ex Sevel: erano passate le 23. (ANSA) ... Continua a leggere>>

DRAMMA IN fabbrica: STRONCATO DA malore - ATESSA – Tragedia nella notte nello stabilimento ex Sevel del gruppo Stellantis di Atessa (Chieti) dove un operaio di 56 anni di Lanciano (Chieti) è morto mentre era al lavoro. Si tratta di M.D. F., ... Continua a leggere>>

Classifica serie A: Champions e retrocessione, cosa cambia dopo Udinese-Roma - Zona Champions e retrocessione, cosa cambia nella classifica di serie A. La Roma ha vinto 2-1 contro l'Udinese grazie a un colpo di testa di Bryan Cristante che ha firmato il 2-1. Un ... Continua a leggere>>