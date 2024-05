Picchiano 16enne a Bologna perché non vuole spacciare e lo rapinano | arrestati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 4 maggio 2024), 4 maggio 2024 - Due arresti per rapina per due ragazzi di origine tunisina rispettivamente di 31 e 26 anni. I fatti risalgono al 29 dicembre scorso, quando i due giovani sono entrati in una abitazione, che ospita minori stranieri, in via Castellata. Qui, hanno picchiato, minacciato con un coltello e derubato del cellulare un ragazzino, loro connazionale, di sedici anni. È stata la vittima stessa a chiamare il 113 per chiedere aiuto e, successivamente, a sporgere denuncia nei confronti dei due malviventi. Non solo, il sedicenne è stato nuovamente minacciato, stavolta fuori dall’abitazione, anche a una ventina di giorni di distanza dalla rapina. Nonostante l'aggressione, il giovanissimo non ha riportato ferite gravi e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Gli agenti della Mobile, coordinati nelle indagini dal sostituto procuratore Tommaso Pierini, ...