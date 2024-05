Studiosi cinesi e francesi tengono colloqui interculturali a Parigi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 4 maggio 2024), 04 mag – (Xinhua) – Piu’ di 100provenienti dalla Cina e dalla Francia si sono riuniti ieri aper un dialogo interculturale in un simposio volto ad approfondire gli scambi tra diverse civilta’. Il simposio, dal tema “Scambi e apprendimento reciproco tra le civilta’ cinese e francese: revisione e prospettive”, e’ stato organizzato congiuntamente dall’Accademia cinese delle scienze sociali (CASS) con sede a Pechino e dall’Istituto Nazionale di lingue e civilta’ orientali (Inalco) con sede a. Nel suo discorso inaugurale, il presidente della CASS, Gao Xiang, ha affermato che rafforzare l’apprendimento reciproco tra le civilta’ cinese e francese e arricchire gli scambi culturali sono requisiti intrinseci per i due Paesi per promuovere la reciproca comprensione, ...