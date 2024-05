Quadraro | al via i lavori di riempimento della maxi-voragine

(Di sabato 4 maggio 2024) Questa mattina sono iniziati iper riempire il buco in via Sestio Menas a. Tra il 27 e il 28 marzo scorsi, il collasso del manto stradale ha causato la formazione di un’enormeche solo due giorni fa ha attirato l’attenzione a causa di una consistente perdita d’acqua che ha lasciato molti residenti a secco. L’esplosione di una conduttura ha seminato il panico giovedì 2 maggio. Dopo aver risolto il problema dell’approvvigionamento idrico, si sta ora pensando all’intervento per chiudere il buco. Si tratta di un’opera che costerà circa 200mila euro e che sarà finanziata con fondi per il dissesto idrogeologico. Saranno necessari un mese di lavoro, suddiviso in due fasi. Il progetto disarà diviso in due fasi. La prima riguarderà la chiusura dei fori utilizzati per gli studi geologici ...

