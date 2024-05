Ghribi Dialogo - cooperazione e rispetto per successo relazioni Euromed

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 4 maggio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Migliorare le condizioni di vita nei paesi poveri del Medio Oriente e dell’Africa attraverso il, lae ilreciproco con le economie occidentali. E’ questo l’obiettivo di Kamel, non solo un investitore di, ma anche un costruttore di legami tra il suo paese d’origine, la Tunisia, l’Africa, il Medio Oriente e il mondo. Il presidente del gruppo GKSD Investment Holding è coinvolto in vari paesi in progetti infrastrutturali autostradali, aeroportuali, sanitari e in altri settori. In Tunisia, la sua patria d’origine, lavora anche per promuovere le esportazioni sui mercati internazionali, come ricorda Financial Afrik in un lungo articolo a lui dedicato.Il suo obiettivo principale è fare di Tunisi un centro per le industrie e destinare i suoi ...