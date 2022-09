Tetto al prezzo del gas: 15 paesi insistono, la Commissione frena (Di venerdì 30 settembre 2022) Oggi, i 27 ministri dell’Energia, riuniti per la seconda volta in un mese, devono adottare il Regolamento proposto dalla Commissione Ue per far fronte alla crisi energetica. È un testo L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 30 settembre 2022) Oggi, i 27 ministri dell’Energia, riuniti per la seconda volta in un mese, devono adottare il Regolamento proposto dallaUe per far fronte alla crisi energetica. È un testo L'articolo proviene da il manifesto.

davcarretta : Olaf Scholz passa al 'wathever it takes' sull'energia: - tetto al prezzo di gas ed elettricità per famiglie e impr… - StaseraItalia : Caro energia e tetto al prezzo del gas @VeroDeRomanis a #StaseraItalia: 'Putin utilizza il gas come arma' - repubblica : Germania, fondo anticrisi da 200 miliardi per finanziare il tetto al prezzo del gas [dalla nostra corrispondente To… - Patty_Rose_L : RT @durezzadelviver: Cosa ci si aspettava dopo tre mesi di prezzi record mentre il governo aspettava il tetto al prezzo del gas da Bruxelle… - AlBizzotto : RT @mgmaglie: Germania,manovra da #200miliardi per sostenere famiglie e imprese contro il caro-energia.Previsti il tetto al prezzo di gas e… -