Una nuova sede per L'Arca di Leonardo, l'associazione che regala momenti di gioia a bimbi e anziani (Di giovedì 29 settembre 2022) Alzano Lombardo. Millecentotrentacinque ore, 608 eventi, 238 utenti, una rete di collaborazione, un giornalino… sono i numeri, chiari e trasparenti, ma che non dicono tutto dell'Arca di Leonardo, l'associazione che giovedì 29 settembre alle 19 inaugurerà la sua nuova sede. Ad Alzano Lombardo. Non bastano le cifre a raccontare questa realtà, attiva dal 2017 sul territorio di Bergamo e della provincia per regalare gioia a bambini e anziani. regalare gioia? Ma che organizzazione è? vi chiederete. È questo il bello: con L'Arca di Leonardo si naviga in compagnia verso momenti di svago, di divertimento, di serenita. Il tutto offerto a quei piccoli e a quei nonni "in stato di ...

