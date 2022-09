MotoGP, Danilo Petrucci: “Sono molto emozionato, lo considero un grande regalo. Voglio divertirmi!” (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo quasi un anno dall’ultima volta, Danilo Petrucci sta per scendere nuovamente in pista con una MotoGP per disputare il Gran Premio della Thailandia, quartultimo round stagionale del Motomondiale. Il 31enne ternano, rimasto senza contratto dopo l’avventura in KTM dell’anno scorso, ha partecipato nel 2022 alla Dakar e al campionato MotoAmerica Superbike. Negli ultimi giorni è poi arrivata la chiamata a sorpresa della Suzuki come sostituto dell’infortunato Joan Mir a Buriram: “Sono molto emozionato, lo considero un grande regalo. Uno dei regali più belli in assoluto, me la Voglio godere e Voglio divertirmi. Non me lo sarei mai aspettato. E’ capitata questa occasione, nata in un lampo. Abbiamo avuto il ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo quasi un anno dall’ultima volta,sta per scendere nuovamente in pista con unaper disputare il Gran Premio della Thailandia, quartultimo round stagionale del Motomondiale. Il 31enne ternano, rimasto senza contratto dopo l’avventura in KTM dell’anno scorso, ha partecipato nel 2022 alla Dakar e al campionato MotoAmerica Superbike. Negli ultimi giorni è poi arrivata la chiamata a sorpresa della Suzuki come sostituto dell’infortunato Joan Mir a Buriram: “, loun. Uno dei regali più belli in assoluto, me lagodere edivertirmi. Non me lo sarei mai aspettato. E’ capitata questa occasione, nata in un lampo. Abbiamo avuto il ...

