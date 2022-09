(Di giovedì 29 settembre 2022) Venerdìin gruppo, ma anche Juansa di essere forse giunto alla fine della sua avventura in bianconera. Finché...

juventusfc : La Champions League torna allo Stadium ????? Scopri Juve-Maccabi Haifa ???? - sportli26181512 : Juve, torna Cuadrado. Ma è solo di passaggio: Venerdì torna in gruppo, ma anche Juan Cuadrado sa di essere forse gi… - MrBetIT : Pronostici Mr Bet: partite dell’1 e 2 ottobre 2022 - ParmaLiveTweet : Tuttosport torna sull'errore di Juve-Salernitana: 'E ancora vogliono avere ragione!' - sghi29 : Ma che me ne frega der resto, tanto domani faccio gli anni e poi torna la juve a farmi il sangue amaro. -

...finalmente la Serie A. Un mini ciclo da 40 giorni nel quale la Juventus di Massimiliano ... nella quale laaveva collezionato prima il pareggio con la Salernitana e poi le due sconfitte di ...I tifosi della Juventus continuano a interrogarsi: quandoPaul Pogba Il processo di recupero dopo l'operazione al ginocchi, ha portato a ipotizzare un rientro previsto per la sfida Champions a Lisbona contro il Benfica in programma il prossimo 25 ...Sino a questo momento è stato negativo il bilancio dell'esterno argentino Angel Di Maria con la maglia della Juventus ...Calciomercato Juventus, decisione bomba sul futuro di Di Maria. Ecco quale sarà il destino del sudamericano, arrivato meno di quattro mesi fa in quel di Torino. L’approdo dell’ex PSG è stato sicuramen ...