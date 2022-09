In Italia 37.522 nuovi casi covid e tasso di positività su al 18,9% (Di giovedì 29 settembre 2022) AGI - Si conferma in risalita la curva epidemica in Italia. Sono 37.522 i nuovi casi di covid nelle ultime 24 ore contro i 36.632 precedenti e soprattutto i 22.527 di giovedì scorso. I tamponi processati sono 198.119 (ieri 198.918) con un tasso di positività che dal 18,4% sale al 18,9%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi di oggi sono 30 (ieri 48), per un totale da inizio pandemia di 177.054. Le terapie intensive salgono di 2 unità (ieri +11) ed ora sono 141 con 23 ingressi del giorno; i ricoveri ordinari sono 134 in più (ieri +62), per un totale di 3.849. La regione con il maggior numero di casi è ancora la Lombardia con 6.872 contagi seguita da Veneto (+5.222), Piemonte (+3.723), Lazio (+3.161) ed Emilia Romagna ... Leggi su agi (Di giovedì 29 settembre 2022) AGI - Si conferma in risalita la curva epidemica in. Sono 37.522 idinelle ultime 24 ore contro i 36.632 precedenti e soprattutto i 22.527 di giovedì scorso. I tamponi processati sono 198.119 (ieri 198.918) con undiche dal 18,4% sale al 18,9%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi di oggi sono 30 (ieri 48), per un totale da inizio pandemia di 177.054. Le terapie intensive salgono di 2 unità (ieri +11) ed ora sono 141 con 23 ingressi del giorno; i ricoveri ordinari sono 134 in più (ieri +62), per un totale di 3.849. La regione con il maggior numero diè ancora la Lombardia con 6.872 contagi seguita da Veneto (+5.222), Piemonte (+3.723), Lazio (+3.161) ed Emilia Romagna ...

