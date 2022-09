Vince il bipopulismo | ma per il futuro un’alternativa c’è

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 26 settembre 2022) Ha vinto Giorgia Meloni, ha perso Enrico Letta, il nero delle card elettorali del Pd ha sonoramente sconfitto il rosso. E non poteva essere altrimenti, avendo il Pd di Enrico Letta orchestrato una campagna frontista senza aver costruito un fronte nemmeno lontanamente competitivo. La coalizione di destra ha preso tra i quindici e i venti punti percentuali in più rispetto a quella risicata messa insieme da Enrico Letta, trasformando la sconfitta elettorale, che ci stava, in una disfatta politica e strategica senza precedenti. Mai il centrosinistra aveva preso così pochi voti nella storia repubblicana. La Lega, d’altro canto, è tornata a essere un partito locale e ora sia nella Lega sia nel Pd succederanno parecchie cose nelle prossime settimane. Vedremo. Forza Italia ha mantenuto la sua ridotta, non era scontato. I Cinquestelle, tornati putiniani e quelli del Vaffa, non sono scomparsi, ...