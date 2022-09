“É sempre mezzogiorno” | polpettone ripieno di zucchine di gemelli Billi

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 26 settembre 2022) Gli scatenati. utilizzano lebaby di cui ha parlato prima prima in collegamento Matt the farmer e preparano ildi. Ingredienti per il: 450 g di macinato di bovino, 250 g di salsiccia, 60 g di pancarrè, latte qb, 2 uova, 50 g di formaggio grattugiato, noce moscata, sale e pepe per la farcia e la crosta: 500 g di funghi misti, 200 g dibaby, 200 g di scamorza affumicata a fette, 2 rotoli di basta brisèe rotondi, 1 tuorlo, 2 cucchiai di sesamo bianco, 2 cucchiai di sesamo rosso, latte, sale Procedimento Per il, in una ciotola mettiamo il macinato di carne, la salsiccia sbriciolata, il formaggio grattugiato, 2 uova intere, un pizzico di noce moscata, ...