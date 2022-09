Clamoroso Barcellona | idea per il ritorno di Messi | particolare proposta all’argentino!

(Di sabato 24 settembre 2022) Avrebbe delquanto rivelato dalla stampa spagnola nelle scorse ore. Ilstarebbe infatti studiando una formula per riportare in Catalogna Lionel. La bomba di calciomercato è stata lanciata dal quotidiano Mundo Deportivo, da sempre vicino alle vicende di casa Barça. L’obiettivo sarebbe riportarein blaugrana al termine della stagione, ovvero quando scadrà il suo contratto con il PSG. L’intenzione sarebbe quella di proporre alla Pulce anche un ruolo da ambasciatore del club una volta appesi gli scarpini al chiodo. LionelPSG Intanto la dirigenza delstarebbe analizzando vantaggi e svantaggi dell’operazione. I primi sarebbero essenzialmente legati al marketing e al merchandising. Xavi, secondo quanto riportato dal quotidiano, ...

Commenta per primo Ilpensa a un ritorno di Lionel Messi. Secondo il Mundo Deportivo , il club blaugrana proverà a convincere l'argentino che ha il contratto con il Psg i n scadenza a giugno....per ilsarebbe quello di riaverlo anche come giocatore la prossima stagione, quando il suo contratto al Psg scadrà. LA QUESTIONE ECONOMICA - Sarebbe un ritorno ancora piùdell'... Barcellona, possibile un ritorno clamoroso | Mercato Ecco la strategia messa a punto dal Presidente del Barcellona, Joan Laporta, per riportare al "Camp Nou" Lionel Messi ...Sempre più lontano dal rinnovo di contratto, il big si libererà a zero a giugno: sulla scena irrompe la Juve, che prova la beffa al Milan ...