Tutto l’amore per gli animali nell’Iperrealismo Pop di Carlotta Marvasi | un nuovo punto di vista sul ritratto

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 19 agosto 2022) L’arte contemporanea si pone come mezzo di superamento dei limiti e dei confini che avevano contraddistinto gli stili dei secoli precedenti ma anche come espressione di una società in evoluzione che necessita di esprimere e sottolineare valori e tendenze nuove per le quali la creatività diviene una voce intensa e personale, simbolo dei nuovi concetti e di un inedito approccio nei confronti della vita e diciò che ne fa parte. L’artista di cui vi racconterò oggi non può fare a meno di lasciar emergere il suo grande amore per il mondo animale attraverso uno stile fresco e divertente, in cui associa il talento di un tratto classico a sfondi colorati e vivaci. Nel corso di tutta la storia dell’arte il mondo animale ha sempre rivestito un ruolo importante poiché fin dai tempi dei ritratti nobiliari, cani e gatti sono stati immortalati con i loro padroni come se ...