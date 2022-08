Come sta Renato Pozzetto, il messaggio sui social: "Taac" (Di venerdì 19 agosto 2022) Renato Pozzetto sta meglio e l'ha voluto comunicare a modo suo: "Grazie per il pensiero. Tutto bene. Taaac". Così, con garbo e ironia, Pozzetto ha rassicurato i suoi fan e ringraziandoli anche per i tanti messaggi ricevuti... Leggi su today (Di venerdì 19 agosto 2022)sta meglio e l'ha voluto comunicare a modo suo: "Grazie per il pensiero. Tutto bene. Taaac". Così, con garbo e ironia,ha rassicurato i suoi fan e ringraziandoli anche per i tanti messaggi ricevuti...

Gazzetta_it : Pogba, sensazioni positive: la settimana prossima torna a correre sul campo - francescoseghez : E comunque questa campagna elettorale ci sta insegnando che in un paese nella quale l’aspettativa di vita è di 83 a… - SuperQuarkRai : Camminare fa bene, gli esperti spiegano come farlo. Il mar Mediterraneo si sta scaldando, cosa accadrà? Come metter… - SBidimedia : @neutrosgrassa Spieghi, perché da come è scritto sembra una minaccia. Poi probabilmente non ha capito nemmeno cosa… - marcong63 : RT @LunaPeppino: Mike sta aspettando la sua occasione, forza facciamo tantissimi RT, non facciamolo morire in un box come la sua compagna… -