Uomini e Donne | Gemma Galgani non si trattiene | Ecco cosa voglio fare da Maria De Filippi

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 18 agosto 2022)è conosciuta ai più per la sua partecipazione al programma televisivo diDe. Dopo un lungo periodo di pausa, laè pronta a tornare protagonista del trono over. In cantiere ha grandi progetti. Ha intenzione di trovare marito. Classe 1950,rientra perfettamente nei parametri anagrafici per partecipare al trono over di. Laè già stata una star del programma grazie alle lunghissime polemiche che nascevano con Tina Cipollari, ex tronista e storica opinionista el programma. Sebbene laabbia incontrato l'amore più volte, ora si trova in vacanza in totale relax per raccogliere le ...