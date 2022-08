Quanto guadagnano i politici italiani? Gli stipendi ‘stellari’ di deputati e senatori italiani (Di giovedì 18 agosto 2022) A poche settimane dal giorno in cui gli italiani dovranno tornare a votare, in rete spuntano dettagli e classifiche sugli stipendi dei politici italiani. LEGGI ANCHE : — Francesco Facchinetti polemizza sugli stipendi ‘stellari’ dei politici: il confronto con i medici Così, mentre ci prepariamo per tornare alle urne il 25 settembre, diamo uno sguardo a Quanto guadagnano i deputati e i senatori italiani. Quanto guadagnano i politici italiani? Ecco le cifre di deputati e senatori reperibili in rete – Foto: KikapressStando ai dati più aggiornati reperibili in rete, i ... Leggi su funweek (Di giovedì 18 agosto 2022) A poche settimane dal giorno in cui glidovranno tornare a votare, in rete spuntano dettagli e classifiche suglidei. LEGGI ANCHE : — Francesco Facchinetti polemizza suglidei: il confronto con i medici Così, mentre ci prepariamo per tornare alle urne il 25 settembre, diamo uno sguardo ae i? Ecco le cifre direperibili in rete – Foto: KikapressStando ai dati più aggiornati reperibili in rete, i ...

Giorgiomonti300 : @spighissimo @ilkov_ Olivetti era un reazionario passato da brav'uomo, ha prodotto la collusione delle relazioni si… - prelemi2021 : @Virna12062942 @SaraSanfi Si di tutte balle basate su cose che tutti sappiamo dato che sono uscite le varie date de… - Flavio08462098 : @LenziEleonora @spighissimo Il problema non è tanto quanto,ma se li guadagnano onestamente e con competenza... - AliceKsoo : Porca merda io che faccio la receptionist mi faccio in OTTO per fare servizi di qualità e rendere tutti felici poi… - ellieadvra : RT @mercipourlefeu: voi non capite quanto significhi ciò che ci hanno regalato jessica e lyne perché è proprio un regalo loro non ci guadag… -