Pugilato | Magnesi a Manchester difenderà il titolo mondiale Ibo

(Di giovedì 18 agosto 2022) Roma – Mentre il presidente della Federpugilistica Flavio D’Ambrosi rammenta che “ai recenti Europei dimaschile, svoltisi appena 3 mesi fa, la squadra azzurra ha conquistato ben 7 medaglie (1 oro, 1 argento e 5 bronzi)” e che “nelbisogna tornare nel 1926 per rintracciare un analogo risultato”, e quindi “ilitaliano necessita della giusta esaltazione dei suoi atleti e di una maggiore attenzione mediatica”, il promoter Davide Buccioni annuncia il ritorno sul ring di Michael ‘Lone Wolf’. (clicca per ingrandire) Il campione del mondo dei superpiuma Ibo è probabilmemte il migliore pugile professionista italiano ‘pound for pound’ e il prossimo 24 settembre sul ring dell’AO Arena ditroverà, per la difesa del tiolo, un rivale niente affatto facile: il ...

