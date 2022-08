SILENZIO | VINCE CECCON! Magica doppietta Europei-Mondiali nei 100 dorso | imperatore indiscusso!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Zitti tutti, parla Thomas Ceccon. Il veneto era tra i personaggi più attesi dell’ultima giornata di questi2022 di nuoto in corsia. La vasca del Foro Italico era pronta per accogliere l’impresa dell’azzurro e non è stata delusa. Sì, perché l’oro di Ceccon è stato tutt’altro che scontato. Ogni gara fa storia a sé e non conta nulla il fatto di essere campione iridato della distanza e primatista del mondo. Dai blocchetti di partenza si è tutti uguali e il nostro portacolori era consapevole di doversela sudare e non poco l’affermazione totale nelle due vasche. E’ stato proprio così e per questo il veneto ha cercato il passaggio veloce a 25.15 ai 50 metri, un centesimo solo più alto del record mondiale. Nella seconda vasca l’azzurro, non nelle stesse condizioni fisiche di Budapest, è stato bravissimo a rintuzzare gli attacchi di un grande Apostolos Christou. Ancora ...