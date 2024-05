(Di sabato 4 maggio 2024) AGI - Ladel Gran Premio diviene vinta, neanche a dirlo, da Max Verstappen. Il pilota della Red Bull completa i 19 giri tutti in testa, trascinandosi dietro a debita distanza Charles Leclerc con la Ferrari. Chiude il podio l'altra Red Bull di Sergio Perez, mentre un super Daniel Ricciardo conferma il quarto posto conquistato ieri nellaShootout, tenendosi alle spalle la Rossa di Carlos Sainz con una grande difesa. Allo spegnimento dei semafori Leclerc prova ad attaccare Verstappen, ma l'olandese non gli concede spazio e lo tiene alle proprie spalle, mentre appena dietro uno straordinario Ricciardo beffa Perez soffiandogli il terzo posto. Sainz tiene la quinta piazza conquistata in qualifica, poi dopo qualche curva è costretta ad entrare subito la Safety Car a causa di un contatto multiplo tra ...

